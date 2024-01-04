الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

طرق جديدة دشنتها وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة السفيرة
وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي

تحرص السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على تواجدها في عدد كبير من مجموعات الواتس اب الخاصة بالمصريين بالخارج في مختلف دول العالم، للتفاعل والتواصل المباشر مع المصريين بالخارج، والتعرف على أوضاع الجالية المصرية، وحل المشكلات التي يوجهونها، بما فيها المجموعات القطاعية او صاحبة المصلحة او التحدي الواحد او ذات المهنة الواحدة.

كما تتواجد وزيرة الهجرة وأعضاء الوزارة، فعليا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأوساط المصريين بالخارج والتفاعل معهم بشكل مباشر وآني عند الاحتياج والنجاح في الوصول إلى كافة الاستغاثات وحل ما يصلهم من مشكلات من خلال هذه الآليات، وإنقاذ أرواح مصريين في أفريقيا وأسيا وأوروبا وغيرها من قارات ودول عند الحاجة والاستغاثة ببلادهم.

تم تدشين صفحات تفاعلية لوزارة الهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حتى يمكن نشر كل الخدمات التي تقدمها الدولة عليها والتفاعل مع المصريين عند الاحتياج أو الحاجة لذلك.

يذكر أن وزيرة الهجرة سها جندي كانت قد قامت بجولات خارجية ولقاءات افتراضية وجهود تشجيع المصريين بالخارج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية والترويج للاستثمار في مصر والنسخة الرابعة من مؤتمرات المصريين بالخارج خلال عام 2023.

 

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