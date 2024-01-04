ضبط عامل بحوزته هيروين وشابو وسلاح ناري داخل قطار بجرجا

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بقطار أسوان / الإسكندرية، من ضبط عامل في السادسة عشرة من عمره يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج سبق اتهامه في 3 قضايا سرقات وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين وكمية من الشابو المخدر حال تواجده داخل القطار قبل دخوله محطة سكة حديد جرجا، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لقسم جرجا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بالقطار [أسوان – الإسكندرية] قبل دخول القطار محطة سكة حديد جرجا من ضبط مستقل القطار "إسلام . ج . ا . م" 16 سنة عامل ومقيم دائرة القسم السابق اتهامه في عدد " 3 " قضايا [سرقات] آخرهم القضية "سرقة مسكن" وبحوزته الآتي :- فرد محلي الصنع وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الشابو.



وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.