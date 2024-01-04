دور مصر الثابت في حل القضية الفلسطينية (شاهد)

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالين مهمين الأول من رئيس وزراء اليونان والثاني من رئيس الكونغو، وكذلك تلقى زيارة من وفد الكونجرس الأمريكي، وتناول الرئيس فيهم العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

القضية الفلسطينية

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك شأنًا ثابتًا وهو الحديث عن مسار القضية الفلسطينية، موضحة أن هذه الدول تتواصل مع الرئيس السيسي لمحورية الدور المصري، "المنطقة لها كبير وقدرة مصر على التأثير وثبات الموقف المصري، والحل الشامل الذي طرحته مصر من اليوم الأول".

إنقاذ الشعب الفلسطيني

وتابعت أن مصر تحاول إنقاذ الشعب الفلسطيني من مصير التجويع والتهجير، موضحة أن كل رئيس دولة أو مسؤول في دولة عندما يتحدث إلى مصر في أي شأن يظل التأكيد على دور مصر في حل القضية الفلسطينية ثابت وذلك لثبات دور مصر، ولا يفوت الرئيس فرصة للتحدث فيها عن هذا الملف، لأن مصر لها دور كبير وفي القضية الفلسطينية هي صاحبة يد قوية للغاية".