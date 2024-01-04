ندوة تثقيفية بعنوان "تاريخ وآثار مدينة المحلة ودورها عبر العصور"

نظمت وحدة تكافؤ الفرص، برئاسة أزهار بكر، ندوة تثقيفية بعنوان تاريخ وآثار مدينة المحلة الكبرى ودورها عبر العصور ونشر الوعي وترسيخ مبادئ حب الوطن والانتماء وتشجيع السياحة الداخلية.

وتطرقت الندوة بالتعريف بمكانة مدينة المحلة الكبرى التاريخية وموقعها المتميز وسط محافظات الدولة حيث تتمتع مدينة المحلة الكبرى بالتاريخ الزاخر والعريق لأنها تحتل المركز الثالث من حيث المساحة ورابع أكبر مدينة في مصر بها آثار إسلامية بعد القاهرة ورشيد وفوه، وبها عدد من الآثار الإسلامية ومنها "مسجد العمري" سنة 521 ويحتوى على مأذنة هى الأقدم والأجمل على الإطلاق في مدينة المحلة و"مسجد المتولي" الذي أنشئ في عهد المماليك.

ويوجد العديد من الآثار القبطية ومنها "كاتدرائية ماري جرجس ومطرانية المحلة الكبرى وتوابعها – كنيسة السيدة العذراء بالسبع بنات"، وكذلك يوجد آثار يهودية حيث عاش اليهود في مدينة المحلة الكبرى لمدة طويلة مثل منطقة "خوخة اليهود".

وتناولت الندوة تاريخ المحلة من قبل الفتح الإسلامي حتى وقتنا الحالي. علمًا بأنه قد تم فتح مدينة المحلة الكبرى في عهد عمرو بن العاص بقيادة سعد الأنصاري وأقاموا في مدينة المحلة الكبرى أول مسجد وهو "العمري" نسبة إلى سيدنا عمرو بن العاص.



وسميت مدينة المحلة بالعديد من الأسماء كانت في العصر اليوناني الروماني ديدوسيا معناه زهرة نبات التيل وهو أيضا دقله بنفس المعنى في اللغة القبطية فقد سميت "محلة دقلا" ثم تحول الاسم إلي محلة الكبراء في العصر الإسلامي ثم إلى المحلة الكبري بعد ذلك.

وكانت مركزًا حضاريًا في قلب الدلتا حتى العصر القبطي والروماني

كانت المحلة العاصمة لإقليم الدلتا عام 512 إلى أن نقلت العاصمة إلى مدينة طنطا في عهد محمد علي.

وقد حاضر الندوة

ياسر ندا "مدير الوعي الأثري بآثار الغربية"

محمد فتوح الشراكي "مفتش آثار منطقة آثار الغربية، وعضو فريق الوعي الأثري بآثار الغربية"

جاءت الندوة بحضور موظفي ديوان عام رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري وبعض العاملين الإدارة التعليمية (شرق وغرب المحلة) والإدارة الصحية (أول وثان المحلة) والتضامن الاجتماعي (مركز ومدينة المحلة) ووحدة حقوق الإنسان بمركز المحلة. وذلك تحت رعاية السيد المحافظ الدكتور/ طارق رحمي محافظ الغربية والسيد اللواء/ عمرو فكري "رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى" وبحضور المهندس/ محمد السباعي "نائب رئيس المدينة" وأ/ هدى عيد "مدير الإدارة المالية برئاسة مركز مدينة المحلة الكبرى".