مهنئاً بعيد القيامة المجيد.. نقيب الأشراف يوجه رسالة إلى الأقباط

أكد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن مصر وشعبها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل نموذجًا تاريخياً في الترابط والتسامح والمحبة والوحدة الوطنية، مشدداً ان العالم يشهد مصرنا الحبيبة، بكل فخر طوال تاريخها، وستظل نسيجًا وجسدًا واحدًا، ووطنًا للوسطية وقبلةً للمحبة والسلام، بين أبنائها الأشقاء، مسلمين وأقباط.

تقدم محمود الشريف، بالتهنئة السامية، إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وجميع الإخوة الأقباط في مصر والعالم أجمع، بمناسبة عيد القيامة المجيد. وأشاد نقيب الأشراف، بوحدة الصف والنسيج الوطني الواحد، في أعياد المسلمين وأعياد الإخوة الأقباط، وهما يعايدون أنفسهم في كل مناسبة يحتفل بها المصريون أجمع؛ مؤكداً أن الأعياد تقوي روح المودة والترابط والتآلف فيما بيننا.

ناشد "الشريف" جموع المصريين باستغلال تلك المناسبات لتوحيد الصف والوقوف خلف القيادة السياسية، مطالباً بإظهار المودة والمحبة، والتأكيد على أن وطننا الحبيب يساع جميع أبنائه، دون تمييز، في اللون أو الدين أو العرق. وفي ختام حديثه، دعا محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، المولى سبحانه وتعالى، أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار والمحبة والترابط والتآلف بين الشعب المصري الأصيل، وأن يحفظها وشعبها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، مشدداً ان الله عز وجل يحرس مصرنا الغالية، ونرجوا من الله ان يعم الأمن والسلام على الأمة الاسلامية والمسيحية.