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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو فريخة: هدفنا التأهل للأولمبياد ولا نفاوض أوجستي

مجدي أبو فريخة رئيس
مجدي أبو فريخة رئيس إتحاد السلة

أعرب مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن سعادته بتتويج المنتخب بلقب البطولة العربية رجال، وذلك بعد الفوز على ليبيا في مباراة الدور النهائي. 

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مجدي أبو فريخة: لاعبو منتخب مصر لكرة السلة كانوا على قدر المسؤلية بالبطولة العربية

وقال مجدي أبو فريخة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مبروك لمصر وللجماهير التتويج بتلك البطولة". 

وأضاف: "في شهر يوليو القادم هناك تصفيات أولمبياد باريس، ونحاول أن نصل إلى الأولمبياد، التي لم نشارك بها منذ فترة طويلة". 

وأكمل مجدي أبو فريخة تصريحاته قائلًا: "نحاول بأقصى جهد للوصول للأولمبياد، وأيضًا لدينا بطولات دولية وإفريقية لفرق الشباب والناشئين، ونحن نحاول صناعة قاعدة جيدة من اللاعبين".

وأردف: "نسعى لتعويض روي رانا بمدرب جيد، ولا توجد محاولات للتعاقد مع أوجستي بوش، المدير الفني للأهلي، فهو يفضل الاستمرار مع الأحمر".
وأتم مجدي أبو فريخة : "هناك أكثر من مرشح لتدريب منتخب السلة في الفترة القادمة، والمعروف منهم بالنسبة للجماهير المصرية، المدرب الألماني الذي سبق له تدريب الاتحاد السكندري، وهناك أكثر من سيرة ذاتية نقوم بدراستها أيضًا".

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