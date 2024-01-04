موعد طرح أول أغاني ألبوم هيثم نبيل "زي زمان"

يستعد المطرب والملحن هيثم نبيل، لطرح أولى أغنيات ألبومه "زي زمان" من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وتحمل الأغنية اسم "دب هب".

وطرحت روتانا برومو أغنية "دب هب"، كما نشرها هيثم نبيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا ومدير تصوير رامي عادل ومونتاج هشام مدحت.

ومن المقرر طرح الأغنية يوم 6 يناير الجاري، عبر قنوات ومنصات روتانا، ثم يتم طرح باقي أغاني ألبوم "زي زمان" تباعا خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم 9 أغاني يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

وقال هيثم نبيل، في تصريحات صحفية، بذلنا مجهود كبير مع فريق عمل الألبوم استغرق وقت طويل، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح، مبديا سعادته بالتعاون مع روتانا، التي اعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه خلال هذه الفترة.

من هو هيثم نبيل؟

جدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاح ورواج كبير، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، "توبة"، "نسل الأغراب"، وغيرها من الأفلام ومنها "هارلي".