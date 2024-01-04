خالد جاد الله: منتخب مصر مطالب دائمًا بحصد لقب كأس إفريقيا

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا مطالب بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة التي تقام في كوت ديفوار.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" منتخب مصر من المنتخبات الكبيرة في القارة الإفريقية وسيلعب من أجل الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية وهو أمر طبيعي يجب أن يعلمه اللاعبين قبل السفر ".



وأضاف:" المجموعة الحالية من اللاعبين في منتخب مصر خامة مباشرة وقادرين على تحقيق إنجاز كبير في البطولة الأفريقية القادمة ".