لويس إنريكي يحقق أول ألقابه مع باريس سان جيرمان

نجح الإسباني لويس إنريكي في تحقيق أول ألقابه مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ تولي مهمة القيادة الفنية للفريق، بالتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب تولوز.

وتوج فريق باريس سان جيرمان بلقب بطولة كأس السوبر الفرنسي بعد فوزه على تولوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بارك دي برانس، في نهائي البطولة.

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في المباراة مبكرًا بهدف في الدقيقة 2 عن طريق اللاعب كانغ إن لي، ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني للفريق العاصمي في الدقيقة 44 من اللقاء.

وخاض باريس سان جيرمان مباراة اليوم بصفته بطلا للدوري الفرنسي الموسم الماضي، في حين يخوض فريق تولوز المواجهة بعد تتويجه بلقب كأس فرنسا، النسخة الماضية على حساب فريق نانت.

الجدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يمتلك الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الفرنسي برصيد 12 لقبا.