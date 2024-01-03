عاجل
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يعلق على اغتيال إسرائيل لقيادات من حماس ببيروت
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لويس إنريكي يحقق أول ألقابه مع باريس سان جيرمان

لويس إنريكي مدرب
لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

نجح الإسباني لويس إنريكي في تحقيق أول ألقابه مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ تولي مهمة القيادة الفنية للفريق، بالتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب تولوز.

txt

باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي على حساب تولوز

txt

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في كأس السوبر الفرنسي

وتوج فريق باريس سان جيرمان بلقب بطولة كأس السوبر الفرنسي بعد فوزه على تولوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بارك دي برانس، في نهائي البطولة.

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في المباراة مبكرًا بهدف في الدقيقة 2 عن طريق اللاعب كانغ إن لي، ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني للفريق العاصمي في الدقيقة 44 من اللقاء.

وخاض باريس سان جيرمان مباراة اليوم بصفته بطلا للدوري الفرنسي الموسم الماضي، في حين يخوض فريق تولوز المواجهة بعد تتويجه بلقب كأس فرنسا، النسخة الماضية على حساب فريق نانت.

الجدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يمتلك الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الفرنسي برصيد 12 لقبا.

الجريدة الورقية