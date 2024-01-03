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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي على حساب تولوز

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب بطولة كأس السوبر الفرنسي بعد فوزه على تولوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بارك دي برانس، في نهائي البطولة.

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تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في كأس السوبر الفرنسي

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ثلاثي في الهجوم.. تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تولوز في السوبر الفرنسي

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دوناروما

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار ولوكاس هيرنانديز

الوسط: إيمري، فيتينيا ولي كانج

الهجوم: ديمبيلي، مبابي وباركولا

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في المباراة مبكرًا بهدف في الدقيقة 2 عن طريق اللاعب كانغ إن لي، ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني للفريق العاصمي في الدقيقة 44 من اللقاء.

وخاض باريس سان جيرمان مباراة اليوم بصفته بطلا للدوري الفرنسي الموسم الماضي، في حين يخوض فريق تولوز المواجهة بعد تتويجه بلقب كأس فرنسا، النسخة الماضية على حساب فريق نانت.

الجدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يمتلك الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الفرنسي برصيد 12 لقبا.

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