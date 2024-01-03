عاجل
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يعلق على اغتيال إسرائيل لقيادات من حماس ببيروت
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رمضان السيد: استدعاء ياسر إبراهيم قد يمنح مصر لقب أمم افريقيا

رمضان السيد
رمضان السيد

أشاد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بقرار روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة باستدعاء ياسر إبراهيم لقائمة الفريق المشاركة في كأس إفريقيا.

txt

تفاصيل عرض الأهلي لضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي


وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن نقدم وجهة نظر خالصة، وهدفها مصلحة منتخب مصر".
وأضاف: "كنت قد أول من تحدث عن أهمية تواجد ياسر إبراهيم مع المنتخب، وأن مستواه في الفترة الماضية يجعله ينافس على أن يكون في التشكيل الأساسي بجوار محمد عبد المنعم، خصوصًا أن بينهما تجانس في المنتخب".
وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "عودة ياسر قد تكون من الأسباب الرئيسية للتتويج بكأس إفريقيا، وأدعو جميع رموز الكرة المصرية لمساندة المنتخب المصري في الفترة المقبلة".

الجريدة الورقية