رمضان السيد: استدعاء ياسر إبراهيم قد تمنح مصر لقب كأس إفريقيا

أشاد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بقرار روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة باستدعاء ياسر إبراهيم لقائمة الفريق المشاركة في كأس إفريقيا.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن نقدم وجهة نظر خالصة، وهدفها مصلحة منتخب مصر".

وأضاف: "كنت قد أول من تحدث عن أهمية تواجد ياسر إبراهيم مع المنتخب، وأن مستواه في الفترة الماضية يجعله ينافس على أن يكون في التشكيل الأساسي بجوار محمد عبد المنعم، خصوصًا أن بينهما تجانس في المنتخب".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "عودة ياسر قد تكون من الأسباب الرئيسية للتتويج بكأس إفريقيا، وأدعو جميع رموز الكرة المصرية لمساندة المنتخب المصري في الفترة المقبلة".