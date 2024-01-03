محمد شبانة: القدر أعاد لـ ياسر إبراهيم حقه بالعودة لمنتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن القدر تدخل بشكل كبير في معسكر منتخب مصر، بعد إصابة أسامة جلال وقبله أحمد حسن كوكا، والاستعانة بجهود مهند لاشين وياسر إبراهيم، مشيرًا إلى أن كوكا لاعب جيد ولازال المستقبل أمامه، وكذلك أسامة جلال الذي كان الجميع يتمنى وجوده في أمم إفريقيا .

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: " بالتأكيد ياسر إبراهيم تعرض لظلم في البداية باستبعاده، ولكن القدر تدخل لإعادة الحق لأصحابه، وياسر اجتهد ولذلك (ربنا نصفه) وعاد لصفوف المنتخب الوطني، خصوصا أنه الأفضل في الدفاع خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "الأهلي متفوق على بيراميدز في عدد اللاعبين الموجودين داخل معسكر منتخب مصر، حيث يتواجد 7 لاعبين من الأحمر في مقابل 6 لاعبين من بيراميدز".

وأتم: "ياسر إبراهيم يستحق الإشادة خصوصا أنه في آخر شهرين تحديدًا كان أفضل مدافع في مصر، ولذلك كانت المكافأة والتي تدخل فيها القدر بإصابة أسامة جلال، ثم اختياره من جانب الجهاز الفني للعودة للقائمة مجددا".