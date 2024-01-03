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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

حقيقة انتشار مرض الجديري المائي في المدارس

شادي زلطة متحدث وزارة
شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تداول حول انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس. 

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يأتي ذلك بعد تداول خطاب موجه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية بشأن مرض الجديري المائي. 

ونفت وزارة التربية والتعليم انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس. 

سبب إجراءات مواجهة الجديري المائي في المدارس

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الخطاب يستهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي. 

وأكد متحدث التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية إجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها.

وأضاف متحدث التربية والتعليم أن الإجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراء احترازيا معتادا عقب ظهور حالة باحدى المدارس. 

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب. 

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن الوقاية من مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات. 

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية خلال فصل الشتاء. 

وأعرب أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفاتهم من انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس. 

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