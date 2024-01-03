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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روديجير يحصد جائزة الأفضل في مباراة ريال مدريد ومايوركا

روديجير مدافع ريال
روديجير مدافع ريال مدريد

حصل الدولي الألماني أنتوني روديجير نجم دفاع فريق ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه امام ريال مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني “الليجا”.

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ريال مدريد يسقط مايوركا ويعتلي صدارة الليجا

وأعلنت رابطة “الليجا” عن إختيارها روديجير كأفضل لاعبي المباراة بعد قيادته لفريقه لتحقيق الفوز بهدف دون رد وإعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وسجل روديجير الذي يقدم أفضل مواسمه مع الريال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 ليمنح الملكي فوزاً مهماً .

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن منافسه جيرونا الذي يخوض مباراة قوية امام أتلتيكو مدريد.

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