روديجير يحصد جائزة الأفضل في مباراة ريال مدريد ومايوركا

حصل الدولي الألماني أنتوني روديجير نجم دفاع فريق ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه امام ريال مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني “الليجا”.

وأعلنت رابطة “الليجا” عن إختيارها روديجير كأفضل لاعبي المباراة بعد قيادته لفريقه لتحقيق الفوز بهدف دون رد وإعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وسجل روديجير الذي يقدم أفضل مواسمه مع الريال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 ليمنح الملكي فوزاً مهماً .

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن منافسه جيرونا الذي يخوض مباراة قوية امام أتلتيكو مدريد.