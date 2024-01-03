عاجل
سمير فرج يهاجم حسن نصرالله.. لا ينفذ تصريحاته (فيديو) قريباً.. طرح وتجميع سيارات BYD الكهربائية في مصر حمو بيكا يوجه رسالة لـ"أقاربه": مالكم ومال دهب مراتي
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

الأزهر يُدين تفجيري (كرمان) بإيران ويؤكِّد رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

يدين الأزهر الشريف، بشدة، التفجيرين الإرهاربيين اللذين وقعَا اليوم الأربعاء، بالقرب من مقبرة مدينة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللذان أسفرا عن سقوط ما يزيد عن المائة قتيل، وإصابة ما يقرب من المائتين، وفق ما أفادت وسائل إعلام وجهات رسميَّة إيرانيَّة.

txt

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان التخلفات ويتابع اختبارات الترقية للوعاظ

txt

رئيس جامعة الأزهر يبحث مع سفير كمبوديا سبل توطيد التعاون العلمي

ويؤكِّد الأزهر رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأبرياء، وتنتهك حرمات الأحياء والأموات وتروع الآمنين، مجدِّدًا مطالبته بضرورة العمل على إيجاد إستراتيجية عالمية للقضاء على الإرهاب وتخليص العالم من شروره، وتحقيق الأمن والسَّلام للأفراد والمجتمعات.

الأزهر يُعرب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا

الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

والأزهر إذ يُدينُ هذا الحادث الإرهابي الجبان، فإنه يُعرِب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا، وللشعب الإيراني، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الجريدة الورقية