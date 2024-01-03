إصابة 5 أشخاص فى اصطدام ميكروباص بالرصيف في عين شمس

تعرض 5 أشخاص للاصابة ، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف في منطقة عين شمس، وانتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

اصابة 5 أشخاص فى اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف في عين شمس

و تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة عين شمس، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى عين شمس العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة بالواقعة.

جلسة صلح ..تنتهي بقتيل وإصابة أخر في أكتوبر

كما أقدم أحد الأشخاص على قتل شقيقه، داخل مطعم شهير بالقرب من ميدان جهينة بأكتوبر، وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بينهما.

وتبين من التحريات ؛ أنه أثناء جلسة صلح بين أحد الأشخاص وشقيقه لوجود خلافات مادية بينهما، احتدم النقاش، واستل أحدهما سلاحًا ناريا طبنجة وأطلق النار على شقيقه فأرداه قتيلا وأصيب آخر.

وتلقت الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة ،بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل مطعم بالقرب من ميدان جهينة بمدينةً 6 أكتوبر، ومقتل أحد الأشخاص.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وعثرت على جثمان أحد الأشخاص، مصاب بطلق ناري، ومصاب آخر بطلق ناري، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.