جامعة أسيوط تفتح باب الترشح وتعلن الجدول الزمني لشغل منصب عمادة 4 كليات

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن فتح باب الترشح، وإعلان الجدول الزمنى لشغل منصب العميد بأربعة كليات ،والتي تضم الهندسة، الزراعة، الاَداب، التربية النوعية.

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات ومعاهد الجامعة، أنه وفقاَ للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يشهد يوم الاثنين الموافق 8 من يناير ، بدء تقديم الأوراق من الراغبين فى الترشح لمنصب عميد الكلية، والذى يمتد حتى السبت 13 من يناير ، فى تمام الساعة الثالثة عصراً، يليه يوم الإثنين 15 من يناير، إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح، على أن يبدأ يوم الثلاثاء 16 من يناير فتح باب التظلمات والطعون، و يتم يوم السبت 20 من يناير الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.



وتأتي عملية ترشيح عمداء الكليات ومعاهد الجامعة كجزء من العملية الديمقراطية لاختيار القيادات التعليمية في الجامعة، حيث يتم تقييم المرشحين وفقًا لمجموعة من المعايير من بينها الخبرة الأكاديمية والقدرات القيادية والمهارات الإدارية.

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز التوجهات الأكاديمية ورؤية الجامعة وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، إذ يتعين على عمداء الكليات أن يكونوا قادرين على التحكم في العمليات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الاختصاص.

ومن المتوقع أن يشهد هذا العام منافسة قوية بين المرشحين لمنصب عمداء الكليات، حيث ينتظر أن يتقدم عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين والذين يطمحون في الحصول على هذا المنصب المرموق.

وفي نهاية هذه العملية، ستكون للجامعة أعضاء هيئة إدارية قادرة على تحقيق الأهداف التعليمية والأكاديمية المرجوة، وتعزيز مكانتها وسمعتها في المجتمع الأكاديمي والمحلي والدولي. ومن المتوقع أن تقوم اللجنة المختصة بتنظيم وإعلان النتائج النهائية في الأيام اللاحقة، مما يعني أننا سنكون على موعدٍ مع حدثٍ مهم ومثير في مسيرة تطوير وتطور الجامعة.

تقدم الطلبات الى أمانة اللجنة المختصة للترشح بالمكتب الفنى للسيد أ.د رئيس الجامعة جناح (ج) الدور الرابع بالمبنى الإداري، مع اتباع باقى الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى هذا الشأن وفق الجدول الزمنى المعلن .