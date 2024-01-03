ريال مدريد يسقط مايوركا ويعتلي صدارة الليجا

حقق فريق ريال مدريد فوزاً مهماً على ضيفه ريال مايوركا بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

جاءت نتيجة شوط المباراة الأول سلبية رغم السيطرة الواضحة لريال مدريد الذي كان الأكثر بحثاً عن التسجيل وهز الشباك.

في المقابل إعتمد مايوركا بشكل أكبر على التنظيم الدفاعي وإغلاق المساحات أمام لهجوم المتواصل للميرينجي، ليخرج بنتيجة التعادل اسللبي بعد الـ 45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني واصل ريال مدريد ضغطه بحثاً عن حصد نقاط المباراة الثلاث.

وصل ريال مدريد أكثر من مرة بفرص خطيرة على دفاعات ريال مايوركا الصلبة دون جدوى، حتى جاء الحل من قلب الدفاع المتألق أنتوني روديجير الذي سجل هدف فض الإشتباك في الدقيقة 78.

حاول ريال مايوركا إدراك التعادل في الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المبارة بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة النتيجة يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة بينما تجمد رصيد مايوركا عند 18 نقطة في المركز 14.