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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 100 مليون جنيه داخل شقة فى حدائق أكتوبر

نقود
نقود

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط مبلغ مالي يزيد على 100 مليون جنيه وعملات أجنبية داخل غرفة سرية بشقة في حدائق أكتوبر، بحوزة مجموعة من الأشخاص.

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ضبط 100 مليون وعملات أجنبية داخل شقة بحدائق أكتوبر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من ضباط تأمين أكتوبر بالعثور على مبلغ مالي كبير داخل سيارتين بحوزة مجموعة من الأشخاص بعد محاولة هروبهما من سيارة الدورية.

 

وبتفتيش السيارتين عثر بداخلهما على ملايين الجنيهات وبتطوير مناقشتهم عن مصدر الأموال بمعرفة اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أرشدوا عن شقة سكنية في منطقة أكتوبر حولوها إلى خزنة سرية وبتفتيشها عثر رجال الأمن على غرفة سرية بداخلها مبلغ مالي يزيد على 100 مليون جنيه وعملات أجنبية فتم تحرير محضر بالواقعة.

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