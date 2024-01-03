تفاصيل إطلاق شخص الرصاص على شقيقه داخل كبابجي شهير فى أكتوبر

أنهى شخص حياة أخيه رميًا بالرصاص داخل محل كبابجي ملك لأسرتهما في مدينة السادس من أكتوبر، ورجحت التحريات الأولية وجود خلافات مالية بينهما.

شخص يطلق الرصاص على شقيقه داخل كبابجي شهير فى أكتوبر

وجاء بمحضر الشرطة أن إطلاق النار كان أثناء حل مشاكل بين الشقيقين.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم استخدم "طبنجة" غير مرخصة في الجريمة، وأثناء إطلاق عيار ناري منها أصيب شخص آخر.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، عقب ورود بلاغ من الأهالي بوجود إطلاق نار وسقوط قتيل بمحيط ميدان جهينة في مدينة 6 أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين مقتل صاحب محل كبابجي وأن مرتكب الجريمة الأخ لوجود خلافات بينهما.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان والتأكد من أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة بإجراء التحريات الأمنية اللازمة حول الواقعة وملابساتها، لمباشرة التحقيقات مع المتهم الذي ألقي القبض عليه.