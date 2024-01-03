قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات بيتر ستانو، المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبية، فيما يتعلق بحادث بيلجورود بشأن حق كييف في الدفاع تثبت أن الغرب "أضفى الشرعية على الفوضى".

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات لوكالة (تاس) الروسية - : "لقد أضفت الدول الغربية الشرعية على الخروج على القانون، اخترعت اسمًا لذلك: النظام الدولي القائم على القواعد". وفي 30 ديسمبر، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مدفعيًا على وسط مدينة بيلجورود، باستخدام صاروخين مزودين بذخائر عنقودية وقذائف MLRS تشيكية الصنع.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد قُتل 25 شخصًا، بينهم خمسة أطفال، وأصيب أكثر من 100 آخرين، فيما لحقت أضرار بعشرات المباني السكنية والمنشآت المدنية، وفي 31 ديسمبر، أبلغت وزارة الدفاع الروسية أنه ردًا على هجوم قصف على بيلجورود، تم ضرب أهداف عسكرية أوكرانيا، بما في ذلك في خاركوف، مما تسبب في خسائر كبيرة للجيش الأوكراني.