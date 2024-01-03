عاجل
سمير فرج يهاجم حسن نصرالله.. لا ينفذ تصريحاته (فيديو) قريباً.. طرح وتجميع سيارات BYD الكهربائية في مصر حمو بيكا يوجه رسالة لـ"أقاربه": مالكم ومال دهب مراتي
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يوضح تفاصيل التواصل مع منتخب مصر بعد إصابة كوكا

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

أكد الدكتور احمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها احمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏

txt

تفاصيل عرض الأهلي لضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي


وأوضح أن الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم ، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏
وأشار إلى الى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏

ذكر أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قد قرر إستدعاء مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز ليحل بدلاً من كوكا بعد خروجه من معسكر الفراعنة قبل إنطلاق منافسات كأس الامم الأفريقية.

الجريدة الورقية