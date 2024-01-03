"محلية منفلوط" تعلن غلق طريق “العزية جحدم أسيوط” لمدة 7 أيام ..غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط عن غلق طريق “العزية جحدم اسيوط” في مركز منفلوط ابتداءً من غدا يوم الخميس 4 يناير وسيستمر لمدة 7 أيام. وتم تشغيل طريق بديل يمر عبر منطقة بجوار سور شركة أسيوط لتكرير البترول وطريق الوحدة الصحية في جحدم

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في قرى صعبة الوصول بها.

وأكد رئيس مدينة منفلوط، أن إغلاق الطريق أصبح ضروريا لتنفيذ أعمال تركيب خط السيب النهائي لمشروع الصرف الصحي، الذي يستهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة في المنطقة.

وأشار رئيس مدينة منفلوط إلى أنه تم تشغيل طريق بديل بجوار سور شركة تكرير البترول وطريق الوحدة الصحية بجحدم، وذلك لتسهيل حركة السير وتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة اغلاق الطريق وتسهيل حركة المرور وتأمين الوصول إلى المناطق المتأثرة بالأعمال. وتم تحديد طرق بديلة تمر عبر المناطق المحيطة لتوجيه حركة المرور وتجنب الازدحام

وشدد رئيس مدينة منفلوط على أهمية الالتزام بقواعد المرور والإرشادات المرورية خلال استخدام الطريق البديل، ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهود الحكومية لإتمام الأعمال المطلوبة بأقل وقت ممكن.

وأضاف رئيس مدينة منفلوط بأنه تم إغلاق الطريق الرئيسي بناءً على حاجة لتركيب خط الصرف الصحي النهائي لمشروع الحياة الكريمة الخاص بالقرى في منفلوط. تهدف هذه الأعمال إلى تحسين البنية التحتية للصرف الصحي في المنطقة وضمان توفير خدمات صحية أفضل للمجتمع.