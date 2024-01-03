وائل بدر: المنتخب المصري للسلة الأفضل عربيًا

تحدث وائل بدر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة السلة، عقب تحقيق المنتخب لقب البطولة العربية بعد الفوز على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 87/62 في الدور النهائي من البطولة التي أقيمت في مصر.

قال وائل بدر: “أنه يبارك لمصر بعد التتويج باللقب عقب غياب سبع سنوات، حيث إن جميع اللاعبين بذلوا قصارى ما في وسعهم وكانوا على قدر كبير من المسؤولية وعلى أعلى مستوى من التركيز“.

وأضاف: “استطعنا العمل جيدًا على الجانب الفني والذهني للاعبين الذين بذلوا أقصى ما لديهم من جهد، وقد ظهر معدنهم أمام منتخبي الإمارات وليبيا“.

وتابع: “يعتبر المنتخب المصري الأفضل عربيًا حيث يقدم أداء جيد ومميز كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، كما أن هذه النسخة من البطولة العربية كانت من أقوى البطولات“.

وواصل: “حقق المنتخب العديد من المكاسب من هذه البطولة، حيث ظهر بعض اللاعبين الشباب بمستوى جيد ومميز، بالإضافة إلى وجود اللاعبين الكبار الذين لديهم خبرة كبيرة“.

واختتم بدر حديثه قائلًا: “بالتأكيد نادي الزمالك بيتي، وهذه البطولة كانت دافع قوي للعمل والاجتهاد مع النادي، كما أشكر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الذي أعطانا الثقة وقدم لنا كافة الدعم، وأشكر أيضًا جميع اللاعبين المميزين، وأهدي هذه البطولة لعمرو زهران“.