كيفية تنظيم الشاشات الرئيسية لهاتفك الذكي

إن بداية العام الجديد هي الوقت المناسب لتقييم الأمور، والوقت لوضع الخطط، والوقت المناسب لترتيب حياتك بشكل أفضل - ويمكنك، إذا أردت، توسيع ذلك ليشمل الشاشات الرئيسية التي تظهر عندما تفتح قفل هاتفك. هاتف ذكي. من المرجح أنك ستقضي الكثير من الوقت في التحديق في هذه الشاشات الرئيسية أثناء التنقل بين التطبيقات والأدوات. كلما كانوا منظمين بشكل أفضل، كلما تمكنت من إنجاز المهام بشكل أسرع.



كلما زاد عدد التطبيقات التي قمت بتثبيتها، من المرجح أن تصبح شاشاتك الرئيسية أكثر جامحة ومترامية الأطراف، ولكن لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. يأتي كل من Android وiOS مزودًا بميزات يمكنك استخدامها للمساعدة في تحقيق بعض النظام في الفوضى. خصص بضع دقائق لهذه المهمة، وستصبح شاشاتك الرئيسية في حالة أفضل قريبًا.



يمكنك تقليل الفوضى عن طريق إبقاء التطبيقات الجديدة خارج الشاشة الرئيسية بشكل افتراضي.

تتبع الشركات المصنعة المختلفة لهواتف Android أساليب مختلفة لإدارة الشاشة الرئيسية، لكن بعض الحيل تعمل بنفس الطريقة على جميع الهواتف تقريبًا. على سبيل المثال، حاول سحب اختصار تطبيق واحد فوق الآخر على الشاشة الرئيسية: يتم إنشاء مجلد جديد يمكنك سحب المزيد من التطبيقات إليه. اضغط على المجلد لفتحه وإعادة تسميته، واسحب جميع الاختصارات من المجلد لحذفه.

يمكنك توفير مساحة أكبر لأيقونات تطبيقاتك عن طريق إنشاء المزيد من الشاشات الرئيسية - فقط اضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق، واسحبها إلى أقصى يمين الشاشة، وستظهر شاشة رئيسية جديدة - مثل صفحة جديدة قابلة للتمرير السريع. هناك توازن يجب تحقيقه بين وجود شاشات رئيسية مزدحمة جدًا ووجود عدد كبير جدًا من الشاشات الرئيسية، ولكن لديك هذه المرونة.

على هواتف Pixel، انقر مع الاستمرار على منطقة فارغة من الشاشة الرئيسية، ثم اختر إعدادات الصفحة الرئيسية لإجراء المزيد من التغييرات. تتيح لك الصفحة التالية إيقاف تشغيل السلوك الافتراضي لإضافة اختصارات الشاشة الرئيسية لكل تطبيق تقوم بتثبيته (للحصول على شاشة رئيسية أكثر انسيابية). يمكنك أيضًا الضغط على "الاقتراحات" ليقوم هاتفك بإنشاء صف سفلي من الاختصارات على الشاشة الرئيسية الأولى، بناءً على التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا.

كيفية تنظيم الشاشات الرئيسية على هاتف سامسونج الخاص بك

اضغط لفترة طويلة على التطبيقات الموجودة على هواتف Galaxy للعثور على خيار إزالتها.

إذا كنت تستخدم هاتف Galaxy، فاضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة من الشاشة الرئيسية، ثم اختر الإعدادات للعثور على بعض خيارات التكوين: كما هو الحال في هواتف Pixel، يمكنك منع ظهور اختصارات الشاشة الرئيسية تلقائيًا للتطبيقات الجديدة التي تقوم بتثبيتها. يمكنك أيضًا تغيير حجم الشبكة لشاشاتك الرئيسية والمجلدات الموجودة عليها.

تعد الأدوات طريقة أخرى للحفاظ على تنظيم الشاشات الرئيسية: إذا كانت لديك معلومات سريعة من أحد التطبيقات (مثل توقعات الطقس)، فقد لا تحتاج إلى اختصار على الشاشة الرئيسية لذلك. انقر مع الاستمرار على منطقة فارغة من الشاشة الرئيسية، ثم اختر الأدوات لرؤية ما هو متاح (ستعتمد القائمة على التطبيقات التي قمت بتثبيتها).

لإزالة اختصار تطبيق من الشاشة الرئيسية، اضغط عليه مع الاستمرار، ثم اسحبه لأعلى إلى لوحة الإزالة (على هواتف Pixel) أو اضغط على أيقونة الإزالة (على هواتف Galaxy). يمكن إضافة اختصارات جديدة من درج التطبيقات، حيث توجد جميع تطبيقاتك: اسحب لأعلى من أسفل الشاشة الرئيسية للعثور عليها، ثم اضغط مطولاً على أحد التطبيقات لسحب اختصار جديد إلى إحدى الشاشات الرئيسية.

دائرة الرقابة الداخلية

كيفية تنظيم شاشاتك الرئيسية على جهاز iPhone الخاص بك

احتفظ بالتطبيقات في مكتبة التطبيقات لتقليل الفوضى على الشاشة الرئيسية.

على iPhone، لديك الشاشات الرئيسية، وأيضًا (إذا واصلت التمرير إلى اليسار) مكتبة التطبيقات الخاصة بك. مكتبة التطبيقات هي المكان الذي توجد به جميع تطبيقاتك، لذلك لا تحتاج إليها جميعًا على شاشاتك الرئيسية أيضًا: لتغيير مكان إضافة التطبيقات الجديدة افتراضيًا، افتح الشاشة الرئيسية ومكتبة التطبيقات من شاشة إعدادات iOS، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية أو مكتبة التطبيقات فقط.

إذا كان هناك اختصار تطبيق على الشاشة الرئيسية وتريده فقط في مكتبة التطبيقات، فاضغط مع الاستمرار على الاختصار، ثم اختر إزالة التطبيق وإزالة من الشاشة الرئيسية - يختفي الاختصار، لكن التطبيق لا يزال متاحًا في مكتبة التطبيقات. لا يمكنك تخصيص الفئات التي تقوم مكتبة التطبيقات بفرز تطبيقاتك فيها، ولكن يمكنك استخدام مربع البحث في الأعلى إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على شيء ما.

كما هو الحال في نظام التشغيل Android، ما عليك سوى سحب اختصار تطبيق على الشاشة الرئيسية فوق اختصار آخر لإنشاء مجلد جديد، مما يمكن أن يساعد في تقليل الفوضى على الشاشة الرئيسية بشكل أكبر. إذا قمت بفتح المجلد، فيمكنك إعادة تسميته من خلال النقر مع الاستمرار على الاسم الحالي، وإزالة التطبيقات عن طريق سحبها للخارج مرة أخرى. عند ترك تطبيق واحد فقط، يختفي المجلد.

كيفية إزالة التطبيقات من شاشاتك الرئيسية على جهاز iPhone الخاص بك

قم بإزالة التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ويمكنك الاحتفاظ بها في مكتبة التطبيقات.

لمزيد من خيارات التنظيم لشاشاتك الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة في أي شاشة رئيسية حتى تبدأ التطبيقات في الاهتزاز. يمكنك بعد ذلك النقر على أي رمز – (ناقص) لإزالة اختصار التطبيق أو عنصر واجهة المستخدم، أو النقر على أيقونة + (زائد) في الجزء العلوي الأيسر لإضافة عناصر واجهة مستخدم جديدة. يمكنك أيضًا سحب اختصارات التطبيقات لإعادة ترتيبها.

اضغط على النقاط الموجودة أسفل الشاشة أثناء وجودك في وضع التحرير هذا، وستكون قادرًا على رؤية جميع شاشاتك الرئيسية: قم بإلغاء تحديد أي من الدوائر الموجودة بالأسفل لإخفاء شاشة رئيسية معينة من العرض، وهو أمر مفيد إذا هناك مجموعات من التطبيقات التي تستخدمها من حين لآخر فقط. انقر واسحب على أي من الشاشات الرئيسية لتغيير الترتيب الموجود بها.

لإضافة اختصارات جديدة للشاشة الرئيسية، ابحث عن التطبيق الذي تريد إضافة اختصار له في مكتبة التطبيقات، ثم اضغط عليه مع الاستمرار واختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية" من القائمة المنبثقة. إذا لم يكن الخيار موجودًا، فهذا يعني أن هناك بالفعل اختصارًا للتطبيق في مكان ما على إحدى شاشاتك الرئيسية.