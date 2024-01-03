محافظ جنوب سيناء يتفقد آخر مستجدات القرية التراثية بشرم الشيخ

قام اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية، اليوم الأربعاء، تفقد فيها آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء والفرش للقرية التراثية، بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا الوحدة البيطرية .

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وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وعدد 2 قاعة عرض، مخازن مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت المحافظ الي أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الانشائية والفرش، و أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها وتزويدها بالادوية والاجهزة البيطرية اللازمة، وكذا المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن،وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وفي نفس السياق قام المحافظ بتفقد الوحدة البيطرية للهجن وحرص علي الاطمئنان علي جاهزيتها للافتتاح.

ولفت المحافظ ان ذلك في اطار الاستعداد للافتتاح الرسمي بحضور الوزراء المعنيين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء ماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشؤون المحليات، وزيدان عبد الغفار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، وأنور محمود مدير التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية، وكان بانتظاره في موقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة علي التنفيذ.