إل جي تكشف عن تلفزيونات OLED 2024 مع معالجات الذكاء الاصطناعي قبل CES

أعلنت LG للتو عن تشكيلة جديدة من أجهزة تلفزيون OLED قبل أيام قليلة من انطلاق معرض CES 2024 في لاس فيجاس الأسبوع المقبل.

من المفاجئ أن تلفزيونات LG Signature OLED M4 وOLED G4 مزودة بمعالج AI محدث يوفر أربعة أضعاف أداء طرازات العام الماضي. يعمل معالج Alpha 11 AI على تحسين جودة الصورة والصوت، مما يوفر تحسينًا بنسبة 70 بالمائة في الأداء البصري عند اللعب مقارنة بسابقه.

تعمل شريحة الذكاء الاصطناعي على ترقية الكائنات والخلفيات لتقليل الضبابية ويُزعم أنها تحلل الألوان وتعدلها "لنقل الحالة المزاجية والعناصر العاطفية التي يقصدها صانعو الأفلام بشكل أفضل". تعد LG أيضًا بصورة أكثر "ثلاثية الأبعاد"، وذلك بفضل تقنية Dynamic Tone Mapping Pro الخاصة بها والتي تعمل على ضبط السطوع والتباين أثناء التنقل. تسمح شريحة الذكاء الاصطناعي أيضًا بصوت محيطي افتراضي وتفصل الغناء عن الموسيقى التصويرية لتعزيز الحوار.

تظل الدقة 4K لكن معدلات التحديث أصبحت متوهجة. وصلت نماذج العام الماضي إلى 120 هرتز، لكن M4 وG4 تقدم الآن معدل تحديث يبلغ 144 هرتز. من الواضح أن معدلات التحديث العالية تعتبر رائعة لمشاهدة المحتوى المليء بالإثارة والألعاب. ولتحقيق هذه الغاية، يوفر كل تلفزيون إمكانية الوصول إلى منصة webOS من LG لعرض محتوى البث وممارسة الألعاب عبر السحابة.

يأتي جهاز M4 مزودًا بصندوق Zero Connect Box الخاص بشركة LG والذي يقوم ببث الصوت والفيديو لاسلكيًا، مما يلغي الحاجة إلى الكابلات المتصلة. توفر التقنية نقلًا مباشرًا للفيديو والصوت بدقة تصل إلى 4K مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. هذا مخصص للأشخاص الملتزمين تمامًا بجمالية غرفة المعيشة النظيفة.

توفر كل تلفزيونات OLED الجديدة من LG دعمًا لكل من NVIDIA G-Sync وAMD FreeSync، وهو أمر رائع للاعبين. تأتي اللوحات أيضًا مع شاشة اختيار Game Optimizer من LG، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل الفوري بين إعدادات العرض المسبقة المصممة لأنواع الألعاب المختلفة.

لا يزال التسعير والتوافر في الهواء. ربما سنحصل على مزيد من المعلومات في معرض CES 2024 الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى هذا الكشف، أعلنت LG أيضًا عن شاشة M3 OLED ضخمة بقياس 97 بوصة ونموذج QNED بقياس 98 بوصة.