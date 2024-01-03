حبس المتهم ببيع العقاقير الطبية المحظورة

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس عاطل متهم ببيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعه في الوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم ببيع العقاقير الطبية المخدرة

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأنه اتخذ منزله وكرا لتجارته المشبوهه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل – له معلومات جنائية) بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته (عدد 45 عبوة بإجمالي 900 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.