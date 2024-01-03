مجدي أبو فريخة: لاعبو منتخب مصر لكرة السلة كانوا على قدر المسؤلية بالبطولة العربية

صرح مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي، بعدما توج المنتخب الوطني بلقب البطولة العربية للمنتخبات التي استضافتها مصر في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحقق المنتخب المصري البطولة بعد الفوز على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 87/62 في الدور النهائي.

قال مجدي أبو فريخة: “أبارك للاعبي المنتخب المصري الذين كانوا على قدر كبير من الثقة والمسؤولية وقاموا بتشريف مصر، كما أبارك للجهاز الفني المميز، حيث إن هذه أول بطولة يتوج بها المنتخب بعد الانتخابات الرئاسية“.

وأضاف: “أقدم كافة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهده المبذول ودعمه المستمر والمتواصل للاتحاد ونهدي هذه البطولة له فهذا أقل شئ“.

واختتم رئيس الاتحاد: “أتمنى التوفيق الدائم لمصر وللمنتخب المصري والتتويج دائمًا بالألقاب، كما أن تنظيم مصر للبطولة كان على أعلى مستوى، فقد تواجد الوفود العربية في بلدهم الثاني مصر“.