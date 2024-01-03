وزير الرياضة يهنئ منتخب السلة بعد تتويجه بالبطولة العربية للمرة 13 في تاريخه

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال اللجنة، والاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بعد تتويج منتخب مصر بلقب البطولة العربية لكرة السلة للمرة 13 في تاريخه، بالفوز على ليبيا في النهائي 87-62.



وكان المنتخب الوطني لكرة السلة قد تأهل لنهائي البطولة العربية للمنتخبات، المقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بعد فوزه الكبير في نصف النهائي على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78.



أكد وزير الشباب والرياضة علي الدعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين لمختلف البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام.



ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 31 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب له في 2016 قبل حصد لقب البطولة العربية الحالية.