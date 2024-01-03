مواعيد تخفيف الأحمال بأسيوط ساعتين يوميا من 11 صباحا حتي 5 مساءً

تهدف جدولة تخفيف الأحمال في محافظة أسيوط إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية وتوزيع الطاقة بشكل أكثر توازناً، وذلك من خلال تقليل الاستهلاك القمة خلال ساعات الذروة. تستهدف هذه الإجراءات الحد من حدوث انقطاعات الكهرباء غير المخطط لها وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يتم تنفيذ جدولة تخفيف الأحمال يوميًا لمدة ساعتين تبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً. يتم تطبيق هذا الجدول على جميع المناطق في محافظة أسيوط، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والصناعية. على الرغم من أنه قد يكون أثر هذا التخفيف واضحًا على بعض الأنشطة المنزلية والعملية، إلا أن هذا الإجراء يعد ضرورياً لضمان استمرارية توافر الكهرباء في المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة بموجب تعليمات من مجلس الوزراء المصري وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التي تدير وتشغل شبكة توزيع الكهرباء في العديد من المحافظات المصرية. تعمل الشركة بناءً على تحليل الطلب المتوقع وقدرة الشبكة على تلبية هذا الطلب، وبناءً على ذلك يتم تحديد جدول التخفيف ومواعيده. يتم تحديث الجدول بانتظام بناءً على تغيرات الاحتياجات والشروط في المحافظة وسيتم تخفيف الأحمال في المحافظة بهدف تحقيق توازن في استهلاك الكهرباء خلال الفترة التي تشهد فيها أقصى استهلاك للطاقة الكهربائية يأتي هذا الجدول

وتؤكد الشركة أنها تعمل جاهدة لتحسين خدمة توزيع الكهرباء وتقليل حدوث انقطاعات الكهرباء في المستقبل، وتدرس أيضًا زيادة القدرة التوليدية لتلبية الطلب المتزايد. كما أنها توجه نداء للمواطنين بتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك خلال فترات التخفيف للمساهمة في تحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية. في إطار التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء المصري وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بهدف ضمان استدامة واستقرار توفير الكهرباء للمواطنين

باختصار، يهدف جدول تخفيف الأحمال في محافظة أسيوط إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية وتوزيع الطاقة بشكل أكثر فاعلية. وعلى المواطنين أن يتعاونوا ويتبعوا هذا الجدول للحفاظ على استدامة وسلاسة توافر الكهرباء في المحافظة.

تهدف هذه الإجراءات إلى توفير الكهرباء بشكل متوازن واستدامة للمواطنين والمنشآت في محافظة أسيوط. ومن المتوقع أن يكون لهذا الجدول أثرًا إيجابيًا على توفير الطاقة وتحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة في المحافظة.

يجب على الجميع التقيد بالجدول المحدد والتعاون في تخفيف الأحمال خلال الفترة الزمنية المحددة. من المهم أن يضع الجميع في اعتبارهم أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والعمل سويًا لضمان استدامة وتوفير الكهرباء للجميع في محافظة أسيوط.

تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأحمال الكهربائية في المحافظة وتوفير استقرار في التوزيع والتشغيل لشبكة الكهرباء. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الحكومة للتعامل مع ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف والذي يرجع بشكل رئيسي إلى استخدام أجهزة التكييف.

وتأتي هذه الخطوة الناجمة عن قرار الحكومة المصرية بتطبيق سياسة تخفيف الأحمال كإجراء طارئ للحفاظ على الشبكة الكهربائية وتفادي حدوث أي انقطاعات أو انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي. وتأتي هذه الاجراءات على خلفية تحذيرات من قبل الشركة المشغلة للشبكة الكهربائية من وجود خطر تحميل زائد على الشبكة الكهربائية الرئيسية في المحافظة.

يتطلب تنفيذ هذا الجدول تخفيف بعض الأحمال في المناطق المحددة في المحافظة خلال الفترة المحددة. يتم تحديد هذه المناطق وفقًا للمعايير المحددة من قِبل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وتتضمن المناطق التي يكون فيها الطلب على الكهرباء هو الأعلى. هذا يعني أن بعض المناطق قد تتأثر بقطع مؤقت في التيار الكهربائي خلال فترة تنفيذ الجدول.

تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتفادي الانقطاعات المزعجة التي قد تؤثر سلبًا على حياة المواطنين وأعمالهم. قد تكون هناك بعض الإزعاجات الطفيفة خلال فترة التنفيذ ويُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل شحن الأجهزة المحمولة مسبقًا وضبط مستوى حرارة التكييف وغلق الأجهزة غير الضرورية.

من المهم أن يتبع المواطنون هذا الجدول بدقة وتقدير حجم الاستهلاك الخاص بهم خلال فترات انقطاع الكهرباء في المناطق القريبة منهم. يتعين على الجميع أن يكونوا مستعدين لعدم توفر الكهرباء لبعض الوقت وأن يتعاونوا لتقليل الاستهلاك الزائد وتوفير الطاقة وبالتالي المساهمة في تقليل حمل الشبكة الكهربائية.

بموجب هذا الجدول تخفيف الأحمال، يأمل مسؤولون المحافظة في أن يحققوا استقرارًا في توزيع الكهرباء ويمنعوا حدوث أي انقطاعات كهربائية طويلة. ومن المتوقع أن تدوم هذه الإجراءات حتى انخفاض درجات الحرارة وتقليل الطلب على الكهرباء مستقبلاً.

على المواطنين أن يظهروا الصبر والتعاون خلال فترة تنفيذ جدول تخفيف الأحمال، حيث يعتبر التقيد بهذا الجدول والتعاون مع الشركة المشغلة للشبكة الكهربائية من الأمور الأساسية للتخفيف من حمل الشبكة والحفاظ على استقرار في التوزيع الكهربائي للمحافظة.