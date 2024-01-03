تفاصيل خمس مباريات في الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين .. اليوم

أقيمت خمس مباريات في الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين، وشهدت هذه المباريات نتائج مثيرة ومتنوعة. فازت أندية طنطا وبتروجت وبترول أسيوط، في حين انتهت مباراتين بالتعادل. وما زال فريق بتروجت يتصدر جدول المسابقة بثبات.

في المباراة الأولى، انتهت مواجهة بين فريقي مكادي ووادي دجلة بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في هز شباك الآخر خلال المباراة. ورغم التعادل، فإن الفريقين قدما أداء جيدًا على المستوى الدفاعي

وبهذه النتيجة يحتل فريق دجلة المركز الثالث برصيد 26 نقطة فيما يحتل مكادي المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة

في المباراة الثانية، حقق فريق طنطا فوزًا مستحقًا على أسوان بنتيجة 3-1. استطاع طنطا تسجيل ثلاثة أهداف سريعة لتحسم اللقاء لصالحها، في حين سجل أسوان هدفًا وحيدًا في المباراة. وبهذا الفوز، تعزز طنطا موقعها في المنطقة العليا من جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة يحتل فريق طنطا المركز العاشر برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق أسوان المركز الـ13 برصيد 18 نقطة

في المباراة الثالثة، استطاع فريق بترول أسيوط تحقيق فوز صعب على النصر بنتيجة 3-2. كانت المباراة مثيرة ومليئة بالفرص للفريقين، ولكن بترول أسيوط استغل فرصها بشكل أفضل وتمكّنت من تسجيل ثلاثة أهداف وحصد الفوز المثير.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بترول أسيوط المركز الرابع برصيد 26 نقطة فيما تجمد رصيد المقاصة في المركز التاسع في المركز الـ19.

في المباراة الرابعة، انتهت المواجهة بين لافيينا وأبو قير للأسمدة بالتعادل السلبي. تبادل الفريقان الهجمات ولكن دون جدوى، حيث تألق حراس المرمى في التصدي للفرص المتاحة وتحقيق نتيجة التعادل السلبي.

ويحتل فريق فيينا المركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما يحتل فريق أبو قير للأسمدة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

أخيرًا، في المباراة الخامسة والأخيرة من هذه الجولة، حقق فريق بتروجت فوزًا هامًا بنتيجة 1-0 على جمهورية شبين. تسجّل هدفًا سريعًا في الدقائق الأولى من المباراة ونجح في الحفاظ على النتيجة حتى النهاية. وبهذا الفوز، يواصل بتروجت تصدره لجدول المسابقة بجدارة وثبات.

ويواصل بتروجيت الحفاظ على الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما يتجمد رصيد جمهورية شبين عند 10 نقاط، ليحتل المركز الـ18.

تعد هذه النتائج والفوز المتتابع لفريق بتروجت دليلاً قوياً على تميزه وقوته في المنافسة على اللقب. وهو يأمل في الاستمرار في هذا المنحى الجيد للموسم الحالي.