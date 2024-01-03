الشباب السعودي يتفق مع المدير الفني لويس سييرا لقيادة الفريق

توصلت إدارة نادي الشباب السعودي لاتفاق مع المدير الفني التشيلي لويس سييرا لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل نادي الشباب في تصريحات نقلتها صحيفة الميدان السعودية اليوم أن المدرب التشيلي سييرا رد على مسئولو نادي الشباب بالموافقة على العرض المقدم منهم في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي أبلغت المدرب أنها ستحسم الموقف خلال الساعات القليلة القادمة.

الهلال يفاضل بين محمد صلاح و كاسيميرو لتعويض نيمار

أكد الصحفي البريطاني الشهر بن جاكوبز أن إدارة الهلال تواصل سعيها بقوة من أجل تعويض النجم البرازيلي نيمار جونيور خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري بصفقة مميزة.

وقال بن جاكوبز في تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام السعودية اليو أن نادي الهلال مازال يقيّم خياراته لتعويض نيمار، بصفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف: " نادي الهلال سيحاول التعاقد مع محمد صلاح في الشتاء الجاري، وفي حال لم تم الاتفاق سيتم تجديد التفاوض في صيف 2024 ".

وتابع: " نادي ‎الهلال يراقب كاسيميرو من أجل التعاقد معه أيضًا في الفترة المقبلة، حيث يتواجد اللاعب ضمن خطة الزعيم لدعم صفوفه في الفترة المقبلة بعد تأكيد خورخي خيسوس موافقته على الصفقات ".

ويتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق النصر الوصيف، بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.