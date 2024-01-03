"حماية الخصوصية على وسائل التواصل".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر يناير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "حماية الخصوصية علي وسائل التواصل الاجتماعي"، أشار فيها الدكتور عمر صوفي إلي الخصوصية في عالم الإنترنت؛ علي أنها ليست مجرد خيارا بل هي ضرورة، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، ولكن البيانات التي نشاركها عبر تلك المواقع الالكترونية قد تكون معرضة للخطر إذا لم نحمي خصوصيتنا، وأكد "صوفي" علي تحديث إعدادات الخصوصية الخاصة بنا بصفة دورية، وألا نتشارك المعلومات الشخصية، مؤكدا علي أن حماية الخصوصية هي مسئولية جماعية، واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الحضور.

واحتفالا بالعام الجديد، نظمت مكتبة جرفس احتفالية ثقافية بجمعية تنمية المجتمع للأيتام بجرفس، تضمنت ورشة حكي لقصة بعنوان "اسمي عباد الشمس" تأليف لينا الكيلاني، إلي جانب مسابقات ثقافية وألعاب ترفيهية، واكتشاف مواهب الأطفال، بإشراف أسماء أحمد مديرة المكتبة، ورضا عبد الحليم مسئول النشاط.

ورشة حكي بعنوان "حب الوطن" بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، قدمت مكتبة منية الحيط ورشة حكي بعنوان "حب الوطن"، أدارها ياسر عبد الرحمن أخصائي النشاط بالموقع، متحدثا عن مفهوم الوطن وهو موطن الإنسان، ومكان عزه وفخره، ومكان نشأته، مشيرا إلي الوطنية بأنها العاطفة التى تعبر عن ولاء الإنسان لبلده وتعبير عن واجب الإنسان نحو وطنه فى الدفاع عنه بكل ما يملك من قوة وبكل حب دون تخاذل أو مقابل، لذا حب الوطن من الإيمان ووطن لا نحميه لا نستحق الحياة فيه.

وعقد أطلس المأثورات الشعبية ورشة حكي شعبي بمكتبة حي جنوب الفيوم، تحدث فيها أسامة محمود العيسوى كبير باحثي أطلس، عن الحكي الشعبي وأهمية نقله وتعريفه للأجيال الجديدة، للحفاظ على الهوية الثقافية لمجتمعنا، كما ناقش "العيسوي" قصة "الثلاث أخوات"، والتي تهدف إلي إكساب الأطفال بعض القيم النبيلة مثل؛ مساعدة المحتاجين والفقراء، وإبراز أهمية دور الأم في الأسرة والمجتمع.