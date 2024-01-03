الكونغو الديمقراطي تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة

فرض حكومة الكونغو، حالة الطوارئ الإنسانية ، في أعقاب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ أكثر من شهر.

كما أعلنت الحكومة، عن إطلاق صندوق طوارئ يقدر بـ 4 ملايين دولار لتقديم المساعدات لضحايا الكوارث وتجاوز الأضرار الناجمة عن الفيضانات في عدة مديريات.

وقد رحب المجتمع المدني بالقرار، لكن الناس على أرض الواقع يريدون التحرك.

يقول أحد ضحايا الفيضانات: "هذا العام، للتوضيح، كانت التآكلات بالكاد حيث ترى الأنابيب، لذا اعتبارًا من نوفمبر، ها نحن هنا في 02 يناير، أي بالكاد شهرين من المطر، وقد وصلت التآكلات بالفعل إلى 150 مترًا".

وأضاف أن "رغبة السكان هي أن يصلوا الآن بعد أن أصبح لديهم الوسائل. لقد فقد العديد من الآباء حياتهم هنا بسبب هذا التآكل".

وغمرت الفيضانات أكثر من 360 قرية و36 منطقة في جميع أنحاء البلاد، مما أثر على أكثر من 320 ألف شخص.

وقد قُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين.

ويشعر المخططون الحضريون بالقلق إزاء حجم الكارثة، ودعوا إلى المسؤولية الجماعية.

وقال جان فيليس ديمبا نتيلو، المهندس المعماري والمخطط الحضري ووزير الأشغال العامة السابق، إن الوضع الحالي ليس مفاجئًا، لقد واجهنا هذه المشاكل عندما وضعنا المخطط الرئيسي لمدينتي برازافيل وبوانت نوار.

واسمحوا لي أن أذكركم أنه في الثمانينات، توقعنا كل هذه المشاكل وقلنا أننا إذا حافظنا على الفوضى، فسنشهد هذه الظاهرة ".

"في ذلك الوقت، أوصينا بالحفاظ على هذه المنطقة كمنطقة طبيعية، واليوم أنفقنا 2 مليار لمساعدة السكان المحليين، نعم، لكن الظاهرة نفسها وصلت إلى نطاق يتطلب 10 أضعاف 20 مرة أكثر، و ليس فقط المليارات، ولكن أيضًا الوعي بالأشخاص الذين يعرضون أنفسهم للخطر".

أفاد مراسل أفريكا نيوز سيدريك ليونيل سيهوسولو أن الناس يبذلون ما في وسعهم للحد من مخاطر الانهيارات الأرضية، خاصة أنه من غير المتوقع أن تتوقف الأمطار خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية.

ومع ذلك، يشير سيهوسولو إلى أن الوضع أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.