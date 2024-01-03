الدكتور عماد الدين فهمي يشكر رجال البحث الجنائي بمحافظة المنيا لجهودهم في حفظ الأمن

تقدم الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، بخالص الشكر والتقدير لكل من العميد إبراهيم أبو دومة مدير فرع الأمن العام بمحافظة المنيا، والمقدم علاء جلال رئيس وحدة البحث الجنائي بمركز ومدينة ملوي، والرائد محمد عبد الغني رئيس مباحث مركز ومدينة ديرمواس، لجهودهم الدؤوبة والمضنية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في محافظة المنيا.

وقال الدكتور عماد الدين فهمي، إن رجال الشرطة البواسل يضربون دائمًا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، موضحًا أنهم دائمًا ما يقدموا مفهوم الأمن الشامل فضلًا عن تحديث كافة مفردات منظومة وزارة الداخلية لإعداد رجل شرطة عصري لديه مقومات مواجهة التطور اللامحدود للجريمة.

وأوضح أن عطاء رجال الشرطة يتواصل جيلًا بعد جيل وفاءًا للعهد والقسم، فهم العيون الساهرة لحماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، مؤكدًا أن رجال الشرطة يقومون بجهد كبير في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية والتضحية بأغلى ما يملكون وهي النفس، مما يُعزز الهوية الوطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرنا الحبيبة.

كما توجه الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، بخالص الشكر والتقدير لجميع أمناء الشرطة بأقسام ديرمواس وملاوي بمحافظة المنيا على جهودهم وإخلاصهم في عملهم وحبهم للوطن والحفاظ على استقراره.