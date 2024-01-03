الاحتلال يأمر مدني بإخلاء منزله وبعد الاستجابة قتلوه وآخرين في مخيم النصيرات

قالت كتائب القسام، إن الاحتلال طلب من مدني في مخيم النصيرات إخلاء منزله، وعندما فعل قصفوه بطائرة مسيرة وقتلوه، ثم استهدفوا شقيقه وشخص آخر في نفس المكان واستشهد الثلاثة

ونشرت القاسم مقطع فيديو يوثق لحظة قصف المنزل.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي عشرة مجازر في القطاع راح ضحيتها 128 شهيدًا و261 جريحًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألف جريح و296، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء والمفقودين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 29 ألفا و313، بينهم 9 آلاف و600 من الأطفال.