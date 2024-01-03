تواصل نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعه في الوراق.

التحقيق مع المتهم بالإتجار في العقاقير الطبية بالوراق

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأنه اتخذ منزله وكرا لتجارته المشبوهه.

القبض على عاطل بالإتجار في العقاقير الطبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل – له معلومات جنائية) بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته (عدد 45 عبوة بإجمالي 900 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق عقار سكنى بحدائق أكتوبر

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، اليوم الأربعاء على حريق نشب فى عقار سكنى بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا مفاده بنشوب حريق فى عقار مكون من 4 طوابق بالمنطقة السياحية بحدائق أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

وكشف الفحص، نشوب الحريق في الطابق الأرضي من العقار وإخماده دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.