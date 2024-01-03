تامر حسني توب.. تصدرالأكثر استماعًا على يوتيوب متفوقًا على سعد وحماقي

كشف يوتيوب عن تصدر النجم تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة وذلك بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة.

حيث ضمت القائمة كلا من "أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي".

وكان النجم تامر حسني قد طرح فى عام 2023 مجموعة مختلفة من الأغنيات، منها: المقسوم، والدراما، والكلاسيك، واستطاع بها تحقيق الرقم القياسي في عدد مرات المشاهدة، وعلى رأس هذه القائمة، أغنية هرمون السعادة، التي قدمها في فيلمه الشهير «تاج».

وكان أثار الفنان تامر حسني جدلًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر صورة تجمعه بطليقته بسمة بوسيل وأولاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق تامر على الصورة: "كل سنة وأنتوا طيبين ويارب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية".

وعلقت بسمة على الصورة قائلة: "سنة سعيدة".

ونفت بسمة بوسيل الزوجة السابقة للفنان تامر حسني، الأنباء المتداولة بخصوص عودتهما وذلك بعد نشر تامر حسني لصورة تجمعه مع بسمة وأطفالهما.

كتبت بسمة منشور عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع انستجرام "لقد استيقظت اليوم على الكثير من الأخبار المزيفة"

وتابعت "لم نعد معا، هو قام بنشر صورة عائلية من أجل إسعاد الأطفال لأنه لم يستطع قضاء ليلة رأس السنة معهم ليس إلا"

وأضافت "اسفة على سوء الفهم وشكرا على كل الرسائل اللطيفة واتمنى لكم جميعا سنة سعيدة"

وكانت أعلنت بسمة بوسبل عن انفصالها رسمياً من زوجها تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نشر النجم تامر جسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو من كواليس كليب "موحشتكيش" وهي إحدى أغنيات ألبومه "هرمون السعادة".

وظهرت في الكليب الفنانة ثراء جبيل، حيث تضمن عدد من المشاهد الرومانسية والتي تظهر لقطات من تصوير الكليب.

أغنية موحشتكيش لتامر حسني من ألبوم هرمون السعادة، من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.