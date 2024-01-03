الإعلامية ريهام الشيخ: نواكب الأحداث المختلفة وننقلها بشكل دقيق للجمهور

تعد الإعلامية ريهام الشيخ من أبرز الإعلاميات اللاتى يحرصن على تطوير أنفسهن باستمرار, فهى صاحبة أداء مهنى متميز وأثبتت نفسها كواحدة من أبرز الشخصيات في عالم تقديم البرامج التليفزيونية, فعرفها الجمهور منذ بداية مشوارها الإعلامى على التليفزيون المصرى الذى قدمت على شاشته برنامج "مستقبلنا"، وبعدها قدمت على قناة otv برنامج "أرجوك ما تفتيش" ثم قدكت برامجا متنعة ما بين التليفزيون والإذاعة وحققت بها نجاحا منها برنامج "علشان التانى يحبك" على اذاعة نجوم اف ام و"ست الستات" و”يحكى أن"، على القناة الأولى المصرية وحاليا تقدم على نفس القناة برنامج “ترندز” الذى يلتف حوله المشاهدون ويحقق نجاحا كبيرا, ومع الإعلامية المتميزة ريهام الشيخ التى تحرص على فى تقديم القيمة من خلال ما تقدمه فى برامجها كان هذا الحوار..

ـ حققت نجاحا فى عدد من من البرامج المتنوعة وحاليا تقديمن برنامج "ترند" الذي أصبح حديث الجمهور, فما الذي يميز هذا البرنامج عن غيره؟



برنامج "ترند" يسعى لتقديم صورة شاملة لأهم الأحداث والمواضيع المثارة على لاساحة والتى تحقق ترند عالى, لأننا نركز على تحليل ومناقشة المواضيع التي يهتم بها الجمهور والتي تؤثر على حياتهم ونسعى أيضًا لاستضافة النجوم في المجالات المختلفة لإلقاء الضوء على ما نتحدث عنه فى الحلقات.

ـ تبدين فى حلقات البرنامج اهتمامًا كبيرًا بالأحداث الفنية المحلية والعالمية, فكيف تختارينها؟

نختار ما نناقشه فى البرنامج كفريق عمل متكامل من بين الموضوعات الأكثر اهتماما من الجمهور, كما نجرى لقاءات خاصة مع النجوم وأحرص دائما على تقديم اللقاءات التى تعد إنفرادات حتى يليق ذلك بالقناة الأولى أعرق القنوات المصرية التى نقدم البرنامج على شاشتها.

ـ يبدو أنكِ تقومين بجهد كبير في تقديم المعلومات فى حلقات “تريند”, فهل توتجهين تحديات فى ذلك؟

عالم الإعلام يتسم بسرعة التغيير وتعدد المنصات، وهذايتطلب منا أن نكون على اطلاع دائم بالأحداث والتطورات الجديدة. لذلك، أنا دائما في عملية التعلم المستمرة والبحث عن المصادر الموثوقة, أيضًا، يتطلب العمل في الإعلام الإلمام بالقضايا والقدرة على التعامل معها بشكل موضوعي ومحايد وقد تكون هناك تحديات في إدارة الوقت والموازنة بين التحضير للعرض، ولكن المثابرة والتنظيم الجيد يساعدانني في التغلب على هذه التحديات.



ـ ما المعايير التى تحرصين عليها فى تقديم برنامج “ترندز”؟

المساهمة القيِّمة فى كشف الحقيقة وتوضيح المعلومة الصحيحة التي نقدمها للجمهور وكذلك الأخبار والمعلومات الهامة للمشاهدين ومواكبة الأحداث الراهنة ونقلها بشكل دقيق للجمهور.

ـ كيف ترين ردور الفعل حول برنامج “ترندز”؟

سعيدة جدا بردود الفعل حول البرنامج الذى يثنى عليه المشاهدون , حتى أن البعض يصف البرنامج بأنه يقدم زوايا متعددة من الموضوعات ويسعى إلى تقديم كل ما يهم المشاهدين ويعرض وجهات النظر المتنوعة من خلال اللقاءات مع الضيوف, حتى أن ضيوف البرنامج يأتون للحلقات لأنه اشتهر بأنه مصدر ا للأخبار والمعلومات الموثوقة.

ـ كيف أصقلتى موهبتك الإعلامية؟

بالتعلم والمتابعة والالتزام بمعايير الإعلام التى تعلمناها من الكبار والعمالقة فى ماسبيرو.