لاميتا فرنجية مثيرة للحيرة وفستان مثال للجرأة

تنجذب كثيرا الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية للأزياء المثيرة التي تكشف منحنيات جسدها بشكل مثير ولافت وهذا مايعرضها لانتقادات كثيرة من قبل رواد السوشيال ميديا ولكن بلا جدوى.

لاميتا فرنجية مثيرة وجرئية بالجينز المكشوف

وبدت لاميتا بإطلالة مثيرة للغاية، اثناء خضوعها لجلسة تصوير جديده، حيث ارتدت فستان طويل قصير مثير، كشف عن أنوثتها بشكل جرئ، صمم الفستان من قماش الجينز، اتسم بشق مثير كشف عن قوامها الممشوق، ووزنها المثالي، فيما انتعلت بوت طويل وصل لحدود الركبة بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ.

لاميتا

لاميتا فرنجية من مواليد 15 نوفمبر 1981، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.