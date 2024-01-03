رئيس الوزراء: الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر المترو والقطارات لا تغطي تكلفة التشغيل والصيانة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تدعم الكثير من السلع، حيث إن فاتورة الأدوية التي تصرف مجانا للمواطنين الذين يتلقون الخدمات العلاجية في المستشفيات العلاجية بلغت 22 مليار جنيه بالإضافة إلى دعم المياه والأسمدة ولبن الأطفال وغيرها تقديرا من الدولة للموقف.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "نلمس نبض الشارع ونعلم أن المواطني يتحمل أعباء، وبقدر قدرتنا كدولة فإننا نتعامل مع هذه الأعباء".

وتابع رئيس الوزراء: "هناك موضوع آخر، وهو خدمات النقل، فإن الدولة عندما تطلق مشروعات كي تخدم المواطن مثل المترو الأنفاق والسكك الحديدية، فإن الدولة تتحمل التكلفة الاستثمارية التي قد تبلغ تكلفتها عشرات المليارات للمشروع الواحد، ولكن المشروع يجب أن يغطي تكلفة تشغيله وصيانته على الأقل كي نضمن الحفاظ عليه للمواطن المصري بنفس الجودة العالية للأبد".

وأكد، أنه يتم تغطية تكاليف التشغيل والصيانة من أسعار التذاكر التي يدفعها المواطن حتى تظل الخدمة بالجودة ذاتها حتى مدى زمني بعيد، وبالتالي فإن الدولة عندما تضطر إلى زيادة أسعار تذاكر المترو الأنفاق والسكك الحديدية، فإننا نستهدف الحفاظ على المرافق، مشددًا على أن الزيادات مؤخرا لا تغطي تكلفة التشغيل والصيانة، حيث لم تفرض الدولة أي زيادات منذ 3 سنوات تخفيفا للأعباء الملقاة على عاتق المواطن المصري.