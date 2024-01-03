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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

العثور علي جثة شاب في رشاح بأبو النمرس

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تواصل  نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في غرق شاب بمياه الرشاح في أبو النمرس، وتبين أنه بكامل ملابسه، وكشف التقرير الطبي أن الشاب غرق إثر إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

العثور علي جثة شاب في رشاح بأبو النمرس

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن الشاب سقط في مياه الرشاح بالموتوسيكل الخاص به، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص فى مياه رشاح في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

كما اجلت محكمة مستأنف الاقتصادية،  استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش»، المتهمة بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، لجلسة 7 فبراير المقبل للحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة “يوميات أنوش” والتي تم ضبطها وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهما بشكل مبدئي، عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.
 

تربح 1000 دولار أسبوعيا

 

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات “يوميات أنوش”، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

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