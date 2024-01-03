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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نشر الجيش في بنجلاديش مخافة أعمال عنف قبيل الانتخابات

قوات الجيش في أنحاء
قوات الجيش في أنحاء بنجلاديش

انتشرت قوات الجيش في أنحاء بنجلاديش اليوم الأربعاء؛ مخافة وقوع أعمال عنف قبل الانتخابات الوطنية، التي قاطعها حزب المعارضة الرئيسي، والمقررة الأحد المقبل.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن الجنود نقلوا إلى معسكرات مؤقتة أقيمت في أنحاء العاصمة داكا لمساعدة الإدارة المدنية في الحفاظ على السلام والأمن، كما انتشرت القوات البحرية في منطقتين ساحليتين وستقدم القوات الجوية المساعدة بطائرات الهليكوبتر لمراكز الاقتراع في المناطق الجبلية النائية.

وشهدت البلاد أعمال عنف - خلال الشهرين الماضيين - تخللها نداءات للإضراب من قبل حزب بنجلادش الوطني المعارض؛ للمطالبة بإقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وإجراء الانتخابات في ظل حكومة محايدة.

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