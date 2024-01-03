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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مركز الملك سلمان: مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين في غزة

الملك سلمان للإغاثة
الملك سلمان للإغاثة

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، أنه جرى توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية في حي تبة زارع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار دور السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس)، واصل المركز توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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