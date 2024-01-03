رسميًا.. استدعاء الجزيري لقائمة منتخب تونس بأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ لحظات، استدعاء سيف الدين الجزيري مهاجم نادى الزمالك الى قائمة منتخب تونس النهائية للمشاركة فى بطولة الامم الافريقية التي ستنطلق الشهر الجاري في 13 يناير.

وكان سيف الجزيرى خارج قائمة منتخب تونس التى ستشارك فى البطولة، ليتم استدعائه منذ لحظات بدلاً من مرتضى بن وناس.

بيان الاتحاد التونسي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء 3 يناير 2023 أن الناخب الوطني جلال القادري قد قرر دعوة مهاجم الزمالك المصري سيف الدين الجزيري للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها الكوت ديفوار في الفترة الممتدة بين 13 جانفي و 11 فيفري 2024.

سر استبعاد مرتضي بن وناس

حل الجزيري لقائمة تونس لتعويض غياب مرتضى بن وناس الذي غادر معسكر المنتخب بعد تعرض ابنته لوعكة صحية استدعت عودته على جناح السرعة إلى تركيا.

وعلى هذا تم استدعاء مهاجم نادي الزمالك سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس في بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة.

يذكر أن منتخب تونس فى هذه البطولة يتواجد فى المجموعة الخامسة مع منتخبات نامبيبا - جنوب افريقيا - مالى.