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الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم يكشف حصيلة عمليات المقاومة اليوم عاجل.. عملية قسامية قدسية مشتركة تستهدف 60 تجمعًا إسرائيليًا في خانيونس
الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تستهدف طائرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أطلق رجال كتائب القسام، وكتائب المجاهدين، صاروخ أرض- جو تجاه طائرة مروحية شرق خانيونس.

        

كما تحدثت القناة 12 العبرية، عن رصد إطلاق لعدد من الصواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي.

 

على جانب آخر، نعى نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، في بيان باسم الأمين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقيادة حركة حماس، استشهاد رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، وعدد من المقاومين في الضاحية الجنوبية بمدينة بيروت مساء أمس. 

وأضاف نائب الأمين العام، أن فلسطين والحركة الوطنية فقدت أحد أعمدة المقاومة الفلسطينية الراسخة والأساسية، والذي رفع راية النضال والمقاومة في ضفة الإباء منذ نعومة أظافره وساحاتٍ أخرى، تعرض خلالها للملاحقة والاعتقال والإبعاد والاغتيال واجهها بثباتٍ وصلابةٍ وبموقف راسخ.

 

وأوضح نائب الأمين العام، أن الشهيد القائد أبو محمد " العاروري" كان مناضلاً وحدوياً بامتياز، سخر جهوده في السنوات الأخيرة من أجل وحدة الموقف الفلسطيني، ووحدة فصائل المقاومة الفلسطينية وغيرها من قوى المقاومة، لافتاً أن جهودنا وجهوده انصبت في الأيام الأخيرة على توحيد القوى الفلسطينية خلف قيادة وطنية موحدة لإدارة معركة الاشتباك مع العدو الصهيوني، والتصدي لكل المخططات والمؤامرات التصفوية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، كما كانت له إنجازات مهمة على صعيد تعزيز وحدة الساحات بين فصائل المقاومة، وتوسيع رقعة التنسيق بين فصائل محور المقاومة في جميع المجالات.

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