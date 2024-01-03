طنطا يقتنص فوزا غاليا بثلاثية علي حساب أسوان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي بقيادة مديرة الفني عمرو أنور فوزا ثمينا وكبيرا علي حساب فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد خلال اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب زهرة الجنوب ضمن مباريات الجولة رقم ١٥ لدوري المحترفين.

كان طنطا قد تقدم في الشوط الأول بعد سيطره كاملة علي حساب أسوان بهدفين مقابل لا شئ عن طريق اللاعبان محمد عاطف وأحمد علي

ومع بداية الشوط الثاني سجل أسوان هدف أحرزه اللاعب سيسيه عن طريق الخطأ من حارس المرمي أحمد الشيخ قبل أن يضيف البديل ساهر عبد المنعم زيادة هدف الطمأنينة لفريق طنطا والذي حل بديلا في اواخر الشوط الثاني بعد إصابة المدافع نصر عبد الرازق

بهذا الفوز يرفع طنطا رصيدة من النقاط الي ٢١ نقطة وفي إنتظار باقي النتائج لمعرفة جدول الترتيب