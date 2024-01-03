لماذا قتل مسن الساحل أبنه؟ أسباب صادمة

فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شاب على يد والده المسن بسبب تعاطي المخدرات في الساحل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأب بالغ من العمر 79 عاما، والأبن المجني عليه بالغ من العمر 33 عاما، يتعاطي المخدرات منذ فترة وحاول والده أكثر من مرة علاجه في المصحات الخاصة بعلاج الإدمان إلا أن الإبن لم يستجيب له.

وأشارت التحقيقات أن الأبن المجني عليه حضر يوم الواقعة إلى والده وطلب منه أموالا لشراء المخدرات بها، إلا أن الأب رفض ذلك وقام بإحضار سكين وطعنه أكثر من مرة من فتحات الباب الحديد للمنزل حتى سقط جثة هامدة وتم غيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.



وصرحت النيابة العامة في القاهرة بدفن جثمان الأبن المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وأمرت بحبس المتهم - والد المجني عليه - 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت لأقوال الأب المتهم بقتل ابنه في الساحل.

الأب المتهم سدد لأبنه طعنات متفرقة في جسده

واعترف الأب المتهم بإنهاء حياة ابنه في الساحل أن المجني عليه دائم تعاطي المواد المخدرة، وأن الأب حاول علاجه أكثر من مرة إلا أنه لم يستجيب له فقام في النهاية بتسديد طعنات متفرقة له أودت بحياته في الحال، بعدما فقد الأمل في علاجه أكثر من مرة في مصحات علاج الإدمان.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع جريمة قتل في الساحل، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة وبالانتقال والفحص تم العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه بالغ من العمر 33 عاما.

وكشفت التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه، حيث قام بإنهاء حياة نجله بسبب تعاطيه المواد المخدرة حيث طلب المجني عليه من والده إعطائه الأموال لشراء المخدرات إلا أن المتهم رفض ذلك وقام بطعنه عدة طعنات أودت بحياته.ً